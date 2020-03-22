25 человек: что известно о зараженных коронавирусом в Черновцах и области

Из 25 зарегистрированных больных COVID-19 в Черновицкой области и Черновцах – 8 детей и 14 женщин.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

«Структура больных в области пока выглядит так: инфицировано 14 женщин и 11 мужчин. Детей до 5 лет – 5 человек, от 6 до 18 лет – 3 человека, взрослых от 19 до 35 лет – 7 человек, от 36 до 50 лет – 3 человека, старше 50 лет – 7 человек», — сказал он.

По словам председателя ОГА, состояние больных коронавирусом буковинцев стабильное, средней сложности. Тяжелых пациентов нет. У нескольких больных пневмония, однако температура тела выше 38 градусов не поднимается. Они находятся под наблюдением врачей. Несколько человек лечатся дома.

Кроме того, в понедельник, 23 марта, около 200 образцов должны отправить в Нидерланды.

Как сообщал «Апостроф», в субботу, 21 марта, в Киеве выявили еще 10 зараженных коронавирусом.