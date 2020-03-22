Виноват коронавирус: Путин обратился к Лукашенко с неожиданной просьбой

Россия обратилась к Беларуси с просьбой о поставках продуктов, поскольку в условиях пандемии коронавируса не может прокормить свое население.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на БелТА.

«У нас достаточно продуктов. Когда россияне закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, уточнив, что в беларусских магазинах достаточно продуктов.

Как сообщалось, ранее Россия устроила провокацию из-за коронавируса на границе с Украиной.

Подробнее о том, как живет оккупированный Донецк в эпоху коронавируса читайте в материале «Апострофа»: Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса.