В ОРЛО утонул шестиклассник

Во временно неподконтрольной Брянке 19 марта на поверхности отстойника бывшей шахты №6 обнаружили тело утонувшего 12-летнего мальчика.

Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР».

При расследовании обстоятельств трагедии выяснилось, что в тот вечер в районе отстойника гуляла компания школьников, один из них предложил искупаться, все наотрез отказались и пошли дальше, однако парень от своего желания не отступился, отбился от ребят, больше они его не видели. Одежду погибшего на берегу и его тело обнаружила совсем другая компания.

Обстоятельства и причина гибели ребенка выясняются.