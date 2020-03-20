С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, — Офис генпрокурора

Офис Генерального прокурора контролирует ход всех уголовных производств по фактам потерь и ранений украинских военнослужащих в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, в четверг, 19 марта 2020, прокуратура Луганской области зарегистрировала уголовное производство по факту получения смертельного огнестрельного ранения и гибели украинского военнослужащего от выстрела снайпера незаконных вооруженных формирований РФ. Это произошло на передовых позициях в зоне проведения ООС вблизи города Попасная. Досудебное расследование в уголовном производстве по ст.258 ч. 3 УК Украины осуществляет СБУ.

С начала года в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе динамика неутешительна: погиб 41 украинский военнослужащий, 182 — ранены. За соответствующий период прошлого года боевые потери составили 34 человека, раненых было 222.