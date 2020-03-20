В Рубежном и Кременной планируется открыть специализированные приюты для лиц, пострадавших от домашнего насилия

Сегодня, 20 марта, состоялась коллегия Департамента социальной защиты населения Луганской облгосадминистрации.
Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА
Его директор Елена Полищук подвела итоги работы Департамента за 2019 год и озвучила перспективные направления на текущий год.
В своем докладе спикер отметила, что в прошлом году управлениями социальной защиты населения области были введены совершенно новые направления работы в социальной сфере.
В частности, распределение средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение жилья детям-сиротам. На эти цели было перечислено 18 млн грн.
Введение монетизации жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг наличной и безналичной формах.
Также предоставление при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша» и возмещения услуги по уходу за ребенком до 3-х лет по принципу «Муниципальная няня».
И распределение и перераспределение средств в пределах бюджетных программ по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью без привлечения территориальных отделений, фонда социальной защиты инвалидов и тому подобное.
В то же время, благодаря получению в прошлом году мобильных кейсов, жители отдаленных населенных пунктах области, прежде всего, лица с инвалидностью, могли получить административные и социальные услуги по месту жительства.
«С начала 2020 года получено еще семь дополнительных кейсов. Сейчас 12-ть территорий из 15-ти оснащены соответствующими принадлежностями. За что мы благодарны нашим международным партнерам », — сказала спикер.
Отдельно на коллегии поднималась тема предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола.
Директор Департамента сообщила, что в этом году планируется открыть специализированные приюты для лиц, пострадавших от домашнего насилия в Рубежном и Кременной.
Подытоживая свое выступление Елена Полищук отметила:
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«В 2020 году запланировано освоить целый ряд новых программ. Мы будем тесно сотрудничать с громадами в области по получению социальных услуг населению. Вместе с этим, постепенно будем переходить на прямое финансирование всех видов социальных выплат и многое другое ».