В Рубежном и Кременной планируется открыть специализированные приюты для лиц, пострадавших от домашнего насилия

Сегодня, 20 марта, состоялась коллегия Департамента социальной защиты населения Луганской облгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА

Его директор Елена Полищук подвела итоги работы Департамента за 2019 год и озвучила перспективные направления на текущий год.

В своем докладе спикер отметила, что в прошлом году управлениями социальной защиты населения области были введены совершенно новые направления работы в социальной сфере.

В частности, распределение средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение жилья детям-сиротам. На эти цели было перечислено 18 млн грн.

Введение монетизации жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг наличной и безналичной формах.

Также предоставление при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша» и возмещения услуги по уходу за ребенком до 3-х лет по принципу «Муниципальная няня».

И распределение и перераспределение средств в пределах бюджетных программ по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью без привлечения территориальных отделений, фонда социальной защиты инвалидов и тому подобное.

В то же время, благодаря получению в прошлом году мобильных кейсов, жители отдаленных населенных пунктах области, прежде всего, лица с инвалидностью, могли получить административные и социальные услуги по месту жительства.

«С начала 2020 года получено еще семь дополнительных кейсов. Сейчас 12-ть территорий из 15-ти оснащены соответствующими принадлежностями. За что мы благодарны нашим международным партнерам », — сказала спикер.

Отдельно на коллегии поднималась тема предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола.

Директор Департамента сообщила, что в этом году планируется открыть специализированные приюты для лиц, пострадавших от домашнего насилия в Рубежном и Кременной.

Подытоживая свое выступление Елена Полищук отметила: