С понедельника количество троллейбусов на маршрутах Северодонецка возрастет

С 23 марта в Северодонецке вводится новый график движения троллейбусов. Предполагается, что количество машин на маршрутах увеличится с 16 до 17, а общее количество рейсов увеличится с 172 до 205. Соответственно, уменьшится интервал движения.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Как и ранее, большинство троллейбусов будут перевозить пассажиров по маршрутам 1 и 5, в будущий понедельник с остановки «Озерная» в сторону «Азота» троллейбусы будут отправляться 11 раз в день (сейчас 90). От остановки «Кольцо Депо» троллейбусы маршрута 6 будут отправляться 64 раза (сейчас 53), а рейсов до остановки «Дворец культуры Химиков» будет 24 (сейчас 23). Не изменится количество рейсов маршрута 2, от остановки «Кольцо Депо» троллейбусы этого маршрута будут отправляться 6 раз в день.

«Увеличение количества машин и рейсов связано с обращениями в городской совет работников объединения «Азот»», — сказано в сообщении.