Гайдай с рабочим визитом посетил Марковский район

19 марта 2020 года с рабочим визитом Марковский район посетил председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Об этом сообщает пресс-служба Марковской РГА.

В ходе поездки, глава области провел рабочее совещание, на котором были озвучены насущные вопросы, в частности, проведение комплексных мероприятий по противодействию распространения на территории района коронавирусной инфекции, ряд превентивных, профилактических, разъяснительных мероприятий, а также подготовку материальной базы в случае выявления заболевания.

По ремонту автодорог в районе, Сергей Гайдай отметил, что приоритетом в районе является ремонт автодороги Т-13-14 (КПП «Просяное» — Беловодск — Широкий) в текущем году. Для этого уже выделены средства из областного бюджета и разрабатывается проектно-сметная документация.

Подводя итоги заседания, глава области отметил обязательное соблюдение карантинных и противовирусных мероприятий, соблюдении собственной безопасности .