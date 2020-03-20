«Это огромная ошибка», — патриоты Донбасса записали обращение к Зеленскому

После подписания украинской стороной документа о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО патриоты оккупированного Донбасса записали видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой верно отреагировать на события в переговорном процессе в Минске и не принимать необдуманных и неверных решений.

Об этом передает Диалог

Отмечается, что в видео фигурируют Станислав Асеев — журналист, освобожденный из плена «ДНР» в сентябре 2019; Сергей Гармаш – главред издания «ОстроВ»; волонтер Ирина Довгань; журналист Денис Казанский и другие.

Все они назвали данную инициативу ошибочной и заверили, что Украине не стоит двигаться таким путем в поисках путей возвращения оккупированного Донбасса.

Патриоты заверили, что наделять политической субъектностью боевиков нельзя и стоит отказаться от этой идеи.

Они отметили, что необходимо устранить главную причину конфликта на Донбассе, чем являются Минские соглашения, от которых стоит отказаться.