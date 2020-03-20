В воскресенье на Луганщине прогнозируют мокрый снег

В пятницу, 20 марта, по Луганской области небольшая облачность. Без осадков. Видимость хорошая 8-10 км. Днем ветер северо-восточный, 9-14 м / с. Температура воздуха днем ​​8-13 тепла.

Об этом сообщили в областном центре по гидрометеорологии.

В субботу, 21 марта, переменная облачность. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла.

В воскресенье, 22 марта, облачно. Снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-5 тепла, днем 2-7 тепла.