Житель Лисичанска за совершение умышленного убийства приговорен к 8 годам лишения свободы

Лисичанская местная прокуратура поддержала публичное обвинение в уголовном производстве в отношении 49-летнего жителя г. Лисичанска, который обвинялся в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщили в прокуратуре Луганской области

Прокурором доказано, что в июле 2019 во время распития алкогольных напитков между мужчиной и его знакомым возник конфликт. Нападавший нанес не менее трех ударов кухонным ножом в шею и причинил многочисленные тяжелые телесные повреждения железным ломом, от которых потерпевший скончался.



Во время совершения преступления гражданин осознавал, что в результате его преступных действий может наступить смерть лица и желал наступления таких последствий.

Приговором Северодонецкого городского суда Луганской области мужчина осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.