Благотворители разместили в населенных пунктах Станично-Луганского и Новоайдарского районов плакаты с информацией о СOVID-19

Сотрудники гуманитарного центра Пролиска — Счастье, работающего при поддержке UNHCR Ukraine — Aгентства ООН по делам беженцев в Украине разместили в населенных пунктах Станично-Луганского района плакаты с основной информацией о коронавирусе.

Об этом сообщает Гуманитарная миссия «Пролиска»

Памятки для граждан размещены в населенных пунктах Станично-Луганского района — с. Старый-Айдар, с. Передельское, пгт Петропавловка, с. Войтово, Новоайдарского — г. Счастье, пгт Трехизбенка, с. Кряковка, с. Орехово-Донецкое, с. Райгородка, с. Бахмутовка, с. Муратово и Северодонецкого городского совета — с. Боброво.

В ближайшее время плакаты с информацией о COVID-19 также будут размещены в населенных пунктах с ограниченным доступом — Лопаскино и Лобачево.