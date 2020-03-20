Старобельская больница получила маски, костюмы, медикаменты

В Старобельскую больницу из госрезерва были доставлены медицинские принадлежности.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА

В частности, больнице передали защитные костюмы, одноразовые медицинские маски (16000 штук), вспомогательные медикаменты.

В то же время больница уже получила дезинфекционные средства, защитные комбинезоны (50 шт.), респираторы (60 шт.), многократные защитные очки (30 шт.) и 1 бактерицидную лампу.

Эти средства будут оплачены за районный счет

Сейчас больница ждет допоставку одноразовых масок, бактерицидных ламп для всех отделений и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как заверила гендиректор Старобельского РТМО Галина Горбаченко, в инфекционном отделении подготовлены изоляционные боксы. Впрочем, в случае обнаружения коронавируса на Старобельщине, все инфекционное отделение полностью будет переведено на изоляционный режим работы (все остальные пациенты будут выписаны).

Сейчас по району уменьшилось количество больных вирусными заболеваниями. Случаев коронавируса не зафиксировано.