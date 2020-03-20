В Рубежном временно прекращают курсировать автобусы

В связи с введением карантина и ряда мер по предотвращению распространения на территории Украины коронавируса, которые введены в действие постановлением Кабинета Министров Украины от 11.03.2020р. № 211, в Рубежанский городской совет поступили письма от перевозчиков относительно временного прекращения регулярной перевозки пассажиров по городским маршрутам общего пользования.

Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского городского совета.

Так, по состоянию на 20 марта регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам 101, 109. 111А, 115, 107А осуществляться не будут.