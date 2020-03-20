На северодончанина составили админпротокол за ложь о мерах борьбы с распространением коронавирусом

В период карантина и внедрения дополнительных превентивных мер, направленных на защиту населения от пандемии коронавируса, полицейские и сотрудники СБУ выявляют и прекращают попытки некоторых лиц посеять панику среди наших сограждан именно из-за распространения фейковых новостей.
Об этом сообщает полиция Луганской области
Так, 16 марта один из пользователей социальной сети «Facebook» распространил ложные сведения о мерах, принимаемых против распространения вируса СOVID-19.
В действиях 35-летнего горожанина усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 173-1 КУоАП «Распространение ложных слухов», в отношении него составлен административный протокол, который направлен в суд для рассмотрения и принятия решения в соответствии действующим законодательством.
В полиции призывают всех пользователей сети Internet не разглашать неподтвержденную (непроверенную) информацию и критически относиться к тому, что публикуется в социальных сетях.comments powered by HyperComments