На северодончанина составили админпротокол за ложь о мерах борьбы с распространением коронавирусом

В период карантина и внедрения дополнительных превентивных мер, направленных на защиту населения от пандемии коронавируса, полицейские и сотрудники СБУ выявляют и прекращают попытки некоторых лиц посеять панику среди наших сограждан именно из-за распространения фейковых новостей.

Об этом сообщает полиция Луганской области

Так, 16 марта один из пользователей социальной сети «Facebook» распространил ложные сведения о мерах, принимаемых против распространения вируса СOVID-19.

В действиях 35-летнего горожанина усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 173-1 КУоАП «Распространение ложных слухов», в отношении него составлен административный протокол, который направлен в суд для рассмотрения и принятия решения в соответствии действующим законодательством.

В полиции призывают всех пользователей сети Internet не разглашать неподтвержденную (непроверенную) информацию и критически относиться к тому, что публикуется в социальных сетях.