На Луганщине полиция в ходе досудебного следствия выявила еще два тайника с оружием и боеприпасами

РПГ-18, 18 единиц ВОГ разного маркировки, три вышибных пороховых заряда ПГ 7ПЛ, 6 рычагов взвода УЗРГМ, 61 патрон калибра 12,7 мм и 7,62мм — все это обнаружили и изъяли 19 марта следователи и оперативники Управления уголовного розыска вместе с сотрудниками СБУ и Лисичанского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Об этом сообщили в полиции Луганской области

Все эти смертоносные предметы житель г. Лисичанска, подозреваемый, в совершении 15 марта разбойного нападения и покушения на убийство продавщицы магазина «Рассвет», хранил в двух тайниках, которые сделал в лесопосадке неподалеку от дороги из города Лисичанска в г.. Горское.

Возможно это не последний «сюрприз», который ожидает следователей и сотрудников уголовного розыска, оперативно сопровождающих расследованию особо тяжких преступлений в уголовном производстве открытом по статьям 15, 115 «Покушение на убийство», 187 УК Украины «Разбой» и 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами ».