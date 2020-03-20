В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 26

За прошедшие сутки количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось. По состоянию на 20 марта, подтверждены 26 случаев заболевания. Актуальные данные о распространении СOVID-19 по областям — в материале РБК-Украина.

Статистика в регионах на 20 марта

Ивано-Франковская область — 1 случай (летальный). 19 марта в МОЗ подтвердили первую смерть от СOVID-19 в регионе. Пациентка умерла спустя сутки после госпитализации. Женщина длительное время лечилась дома и поздно обратилась в больницу, находясь уже в тяжелом состоянии.

В Житомирской области — 2 случая (1 из них летальный). Новый случай коронавируса подтвердился 19 марта. Заболел 56-летний мужчина из Житомира, который недавно вернулся из Австрии. 17 марта в Радомышле от СOVID-19 скончалась пожилая женщина.

Днепропетровская область — 2 инфицированных. Первые случаи заболевания коронавирусом на Днепропетровщине подтвердились 19 марта у граждан, которые недавно были за границей.

В Киеве — 3 подтвержденных случая. 19 марта стало известно, что тест на коронавирус дал положительный результат у мужчины 50 лет, посетившего Швейцарию.

Тремя днями ранее СOVID-19 в Киеве подтвердили у парня, который контактировал с умершей пенсионеркой из Житомирской области. Также коронавирусом заразилась женщина, котрая отдыхала во Франции.

Киевская область — 2 заболевших. Коронавирус выявли у народного депутата Сергея Шахова 17 марта. На следующий день тест на СOVID-19 оказался положительным у его супруги.

Донецкая область — 1 инфицированный. Первый случай заболевания коронавирусом в регионе подтвердился у 52-летнего жителя Мариуполя, который недавно отдыхал в Египте.

В Черновицкой области — 15 случаев инфицирования. Среди заболевших — трое детей возрастом 10 лет, 10 и 6 месяцев. Все чувствуют себя хорошо и получают симптоматическое лечение.

Мужчина из Черновцов — первый, у кого диагностировали коронавирус в Украине 3 марта, уже выздоровел.

17 марта стало известно о смерти 33-летней жительницы Черновицкой области. Анализ на коронавирус у женщины был положительным, однако врачи считают причиной смерти патологию другого типа.

Подозрения на коронавирус

Во Львовской области 27 человек находся в больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию. У всех наблюдаются симптомы ОРВИ. 19 марта был госпитализирован 46-летний мужчина, сын которого ожидает теста на СOVID-19.

В Черновицкой области — 28 подозрений на коронавирус, 5 из которые уже подтверждены. 7 человек обратились к врачам за последние сутки.

В Житомирской области госпитализировали супругов, которые контактировали с умершей из Радомышля. 19 марта у них поднялась температура, появилась одышка. Мужчину и женщину госпитализировали.

В Донецкой области за прошедшие сутки — 3 новых подозрения. Женщина с ребенком из Константиновки и женщина из Мирнограда недавно отдыхали в Египте и были госпитализированы с признаками респираторного заболевания.

В Винницкой области проверялись 4 подозрения на коронавирус. 18 марта тесты дали отрицательный реультат. Однако в тот же день было выявлено 2 новых подозрения. Один человек приехал из страны, где наблюдается высокая заболеваемость и контактировал с инфицированным СOVID-19.