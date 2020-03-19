Силам ООС на Донбассе передано 16 тысяч масок

Для обеспечения противоэпидемического режима в подразделениях Объединенных сил организовано снабжение медицинских масок, защитной одежды, оборудования и средств для дезинфекции, лекарственных средств, быстрых лабораторных тестов для диагностики COVID-19, а также медицинской аппаратуры и приборов для интенсивной терапии на случай развития осложнений от данной болезни.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, при поддержке Донецкой и Луганской областных государственных администраций Объединенным силам передано 16 000 медицинских масок. В ближайшее время ожидается поступление такой помощи и от благотворительных организаций.

Стоит отметить, что на сегодня в составе Объединенных сил 4 военных мобильных госпиталя, где подготовлено к приему контактных лиц изоляторы общей вместимостью до 200 коек. Сейчас в Мариуполе дополнительно разворачиваются 35 коек в инфекционных боксах военного мобильного госпиталя на случай массового поступления больных коронавирусом. Для проведения интенсивной терапии в военных мобильных госпиталях есть 24 аппарата искусственной вентиляции легких.

В мобильных госпиталях каждые две недели проводятся учения по работе в случае выявления COVID-19. Тренировки проходят все, кто могут быть причастным к транспортировке, изоляции, приему и лечению больных. Это, в частности, медицинский персонал госпиталей, воинских частей, водители санитарного транспорта, экипажи вертолетов.

В войсках постоянно выполняются режимно-изоляционные меры, такие как ограничение перемещения личного состава, отмена массовых мероприятий, отпусков, температурный контроль тела на входе в воинскую часть и тому подобное. Также регулярно проводится профилактическая дезинфекция помещений, мест общего пользования и пунктов питания.

На всех шести контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе ведения операции Объединенных сил проводится температурный контроль лиц, прибывающих из временно оккупированной территории Украины.

На сегодняшний день среди военнослужащих Объединенных сил случаев COVID-19 не зарегистрировано.

В воинских подразделениях и среди гражданского населения проводится разъяснительная работа о мерах предосторожности и толерантного отношения к больным COVID-19 или лиц с подозрением на заболевание