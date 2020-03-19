На Луганщине СБУ выявила схрон с оружием, похищенным в 2014 году из Крыма. ФОТО

На Луганщине обнаружен схрон с военными средствами поражения, похищенными в 2014 году из части ЗCУ в АР Крым.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ

Из тайника, скрытого в лесополосе вблизи одного из населенных пунктов Новопсковского района, оперативники изъяли противотанковый гранатомет РПГ-22, две осколочные гранаты РГ-42, два автомата АК-74 и большое количество патронов различного калибра.

По оперативной информации, схрон еще в 2014 году устроил участник одного из незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР».

Боевик имел двойное гражданство Украины и РФ и в то время жил на Луганщине. Сепаратист контактировал с представителями российских спецслужб и вероятно причастен к подрыву моста в селе Подгоровка Старобельского района.

Сейчас на месте находки продолжаются следственные действия.