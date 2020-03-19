Известный корреспондент показал фото разрушенного поселка на Донбассе

Андрей Дубчак, фотограф, корреспондент на радио Свобода, который уже длительное время освещает войну на Донбассе глазами военных и гражданских, опубликовал фото, некогда элитного поселка Пески, Ясиноватского района Донецкой области Украины.

Фото Дубчак опубликовал в своем Инстаграмм, передает Донпресс

Отмечается, что из-за непрекращающихся боевых действий в Песках отсутствуют регулярное газо-, водо-и энергоснабжение, транспортная инфраструктура, не работают магазины и отделения почтовой связи. 95% жилых домов имеют капитальные разрушения.Фото