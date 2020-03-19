Карантин на КПВВ: какая сегодня ситуация на пунктах пропуска

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Сегодня, 19 марта, мониторы БФ «Право на защиту» опубликовали актуальную информацией из КПВВ на Донбассе, где действуют ограничительные меры.

Об этом сообщается на странице фонда в соцсети.

КПВВ «Майорское»
Утром и по состоянию на 11:00 час КПВВ работает в штатном режиме, с учетом ограничений, введенных в действие органами государственной власти. Информация в отношении лиц, которых не пропустили со стороны / в сторону неподконтрольной правительству Украины территории (НПУТ), пока отсутствует. Автобусного сообщения между городом Бахмут и КПВВ нет. Люди добираются до КПВВ на такси. Автобусы с «нулевого» блокпоста до КПВВ работают. Людей, пересекающих КПВВ, сегодня еще меньше чем в предыдущие два дня.

КПВВ «Станица Луганская»
Ситуация подобна той, что была вчера. Людей на КПВВ почти нет. Мобильное отделение «Ощадбанка» открыто. Деньги в банкоматах есть. Электрокаров и автобусов — нет. Координационная группа (КГ) на КПВВ не работает. Оформление электронных разрешений для отдельных путников осуществляется через отправку документов по электронной почте КГ. Помощь в оформлении электронных разрешений предоставляет представитель БФ «Право на защиту». Утром на КПВВ находились пятеро путешественников. КПВВ работает в штатном режиме.

КПВВ «Марьинка»
На 9:00 в сторону НПУТ зафиксировано до 15 человек, в сторону ПУТ — 3 человека. На КПВВ «Марьинка» с НПУТ по состоянию на 10:00 прибыло 49 человек. Автомобильной очереди нет, пешеходной — тоже.
По состоянию на 12:00 автомобильной очереди со стороны ПУТ нет, — машин не зафиксировано, в пешеходной очереди — 4 человека. Большинство людей уже осведомлено о режиме работы КПВВ и действующих ограничениях.

КПВВ «Гнутово»
Из НККУТ приехало 2 авто. Утром КПВВ пересекли около 12 человек. Сейчас людей и машин нет.

КПВВ «НОВОТРОИЦКОЕ»
По состоянию на 11:50 в сторону НПУТ — 6 человек. Из них 4 в ожидании ответа по пересечению — у всех вопросы, связанные с отсутствием регистрации на НПУТ. Всего с утра и до настоящего времени КПВВ в обоих направлениях пересекло около 20 человек.

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