Взят под стражу житель Лисичанска, подозреваемый в совершении покушения на убийство

Под процессуальным руководством Лисичанской местной прокуратуры 59-летнему жителю Лисичанска сообщено о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и разбойного нападения с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Об этом сообщили в прокуратуре Луганской области



Следствием установлено, что 15 марта 2020 нетрезвый мужчина совершил разбойное нападение на продуктовый магазин и, причинив продавщице огнестрельное ранение, незаконно завладел алкогольными напитками. Злоумышленник задержан по «горячим следам».

18 марта 2020 суд удовлетворил ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, во время проведения обыска по месту жительства обнаружен и изъят пистолет, из которого был произведен выстрел, около 80 патронов различного калибра, корпус гранаты РГД-5, раскладной лук для стрельбы с самодельными стрелами.

Также подозреваемый указал местонахождение тайника боеприпасов вблизи блокпоста «Лисичанск-Горское» Попаснянского района. Изъято 4 гранаты ГД-5, 4 гранаты Ф-1, 450 патронов различного калибра, 3 магазина АК, 5 запалов УЗРГМ, дымовую шашку.

По обоим фактам обнаружения оружия и боеприпасов внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).