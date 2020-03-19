Глава ЛОВГА выделил два миллиона гривен на экспресс-тесты и защитные костюмы

В Луганской области из областного бюджета выделено по 100 тыс. гривен каждому району и по 200 тыс. гривен городам областного значения.

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛОВГА.

«Эти средства пойдут на закупку экспресс-тестов и дополнительной партии одноразовых защитных костюмов. Еще 200 тыс. гривен вчера пошли на приобретение средств индивидуальной защиты для бригад скорой помощи », — сообщил он, комментируя внедрение очередных мероприятий по предупреждению занесения и распространения в Луганской области острой респираторной болезни , вызванной коронавирусом.

Указанные средства территории получат в качестве субвенции из областного бюджета