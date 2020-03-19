На Луганщине патрульные проверяют соблюдение карантинных ограничений в работе пассажирского транспорта

Патрульные полицейские в Луганской области проверяют выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок во время карантина.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

«Работа патрульных направлена на профилактику среди населения. Объясняем, почему так происходит, подсказываем, как нужно, делаем замечания. Злостных нарушителей, которые на замечания инспекторов не реагируют, привлекаем к ответственности. Просим людей с пониманием отнестись к карантинным мероприятиям. Это необходимо для того, чтобы обезопасить себя и других от заражения вирусом», — сказано в сообщении.