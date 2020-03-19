Сергей Гайдай и представители USAID рассмотрели общие инфраструктурные проекты

Председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел встречу с делегацией проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА



На повестку дня встречи были вынесены обсуждения помощи USAID в подготовке проектов на конкурс Европейского Инвестиционного Банка, активизации работы по запуску проекта по восстановлению железнодорожного сообщения в Луганской области с линией «Лантратовка — Кондрашевская-Новая», также представлены планы работы проекта USAID ERA в Луганской области на 2020 год.



«Несмотря на боевые действия и угрозу заболевания коронавирусной инфекцией, жизнь на Луганщине продолжается, так же, как и наше с вами сотрудничество», — отметил в приветственном слове Сергей Гайдай.



Он отметил, что стратегически важным для области остается строительство новой железнодорожной ветки, поскольку сообщение решит ряд проблем, а именно: помощь местным агрохолдингам и фермерам в доставке товара; сохранение асфальтового покрытия наших дорог; модернизация и электрификация региональной железной дороги.



Следующим важным инфраструктурным проектом, необходимость первоочередного восстановления которого озвучил председатель ОГА, стал ремонт автодороги «КПП« Просяное »- Старобельск». Акцент на этом участке Сергей Гайдай поставил недаром — из-за плохого качества асфальтового покрытия наши перевозчики едут на растаможку своих грузов в Харьковскую область. Восстановление автодороги позволит ежегодно получать 500-600 млн гривен таможенных сборов.



В составе делегации USAID присутствовали: заместитель руководителя проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» Тимоти Мадиган, менеджер по развитию громад проекта USAID Анатолий Соловьев, руководитель направления Энергетика и Публичная инфраструктура проекта USAID Александр Стеценко и другие