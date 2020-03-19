В Украине зафиксировали два новых случая коронавируса

Центр общественного здоровья сообщил о двух новых лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом COVID-19 в Украине.

Соответствующее уведомление было размещено на официальной странице ЦОС в Facebook вечером 18 марта, передает Хвиля

«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2)», — сказано в сообщении.

В Центре общественного здоровья отмечают, что 18 марта получено образцы для анализа от 51 пациента с симптомами ОРВИ, а также образцы от 103 контактных лиц.

18 марта региональные лаборатории протестировали методом ПЦР 6 образцов. Все они дали отрицательный результат.

Отмечается, что вирусологическая референс-лаборатория ЦОС Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и установленных контактных лиц. В общем лабораторией было исследовано уже образцов.

В Центре подчеркнули, что большинство людей, зараженных новым коронавирусом, переносят его, как обычную ОРВИ. Кроме того, заболевание, по сути, является ОРВИ, однако вызвано оно неизвестным ранее возбудителем.

В ЦОЗ сообщают, что летальность от COVID-19 оценивается ВОЗ на уровне 3,4% и подчеркивают, что 96,6% больных успешно вылечиваются.

Также в Центре общественного здоровья Украины отметили, что медицинские маски, дефицит которых сейчас наблюдается во всех регионах страны, не защищает от заражения вирусами, а носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.