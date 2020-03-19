На Луганщине НВФ открывали огонь у Счастья, хутора Вольный, Новотошковского и Крымского

18 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было зафиксировано 6 обстрелов, а именно:



дважды рядом с Песками — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Павлополя — из 82-мм минометов — 23 мины;

неподалеку Марьинки — из станкового противотанкового гранатомета — 6 выстрелов

в районе населенного пункта Красногоровка — из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Водяным — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Девять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:



трижды рядом с Крымским — из минометов калибра 120 мм — 20 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

в районе населенного пункта Зайцево — из минометов калибра 82 мм — 3 мины, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Счастья — из 82-мм минометов — 2 мины;

неподалеку Новотошковского — из минометов калибра 120 мм — 12 мин;

рядом с Пивденным — из станкового противотанкового гранатомета — 2 выстрела;

вблизи населенного пункта Хутор Вольный — из гранатометов различных систем;

неподалеку Новолуганского — из минометов калибра 82 мм — 3 мины, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка

разведения №3 Богдановка-Петровское — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.



Вчера, 18 марта, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащие Объединенных сил получили боевое поражение.



С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Красногоровка — из минометов калибра 120 мм — 6 мин и станковой противотанкового гранатомета.

Один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Новолуганского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь нет.