Как пересечь линию разграничения на Донбассе при наличии чрезвычайных обстоятельств. ИНОГРАФИКА

Во всех КПВВ в районе операции Объединенных сил действуют временные ограничения относительно пересечения линии разграничения в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

Пассажиро-транспортный поток уменьшился почти на 90%.

Впрочем, определенное количество граждан прибывает на КПВВ, чтобы уточнить порядок пересечения линии разграничения во время действия ограничений и, после получения разъяснений от пограничников, самостоятельно возвращаются обратно.

Подчеркиваем, что ограничительные меры введены для минимизации количества пересечений линии разграничения с целью нераспространения болезни COVID-19. Соответственно, проследовать на временно оккупированную территорию Украины или на контролируемую территорию можно только при наличии регистрации места жительства на такой территории и после соответствующего температурного скрининга и осмотра медицинским работником.

Однако, иногда у граждан возникают различные критически важные жизненные обстоятельства, которые обусловливают необходимость пересечения линии разграничения. При возникновении таких ситуаций гражданам необходимо прибыть в КПВВ с соответствующими подтверждающими документами. В таких случаях решение о пропуске через линию разграничения принимает исключительно Командующий объединенных сил индивидуально в каждой ситуации. Поэтому советуем гражданам в этот период воздержаться от пересечения линии разграничения и без особых нужд не злоупотреблять исключительными ситуациями.