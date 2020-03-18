В сватовском храме дезинфицируют иконы. ВИДЕО

Иконы протирают спиртовым раствором, пол обеззараживают дезинфицирующей жидкостью в Храме в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» . Так пытаются обезопасить верующих от распространения вирусов.

Об этом сообщается в сюжете UA: Донбасс.

Сватовчанка Валентина Григор убирает храме «Спорительница хлебов». Рассказывает, с начала карантина верующих не стало меньше.

«Каждый день протираем иконы, и в течение службы тоже протираем спиртовым раствором. И соответственно моем полы с добавлением хлорирующего раствора. Бывает у нас и по 20, и по 30 людей», — рассказывает Валентина Григор.

Архимандрит Захария (Ганущак) говорит, в период пандемии коронавируса некоторые из церковных канонов изменились.