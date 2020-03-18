Троллейбусы и маршрутки: режим работы пассажирского транспорта в Лисичанске на время карантина

Вчера, 17 марта, решением исполнительного комитета Лисичанского городского совета были утверждены мероприятия по организации пассажирских перевозок на территории Лисичанска в период карантина.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета

Перевозчикам, осуществляющим оказание услуг по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования:

— обеспечить неуклонное соблюдение требований постановления Кабинета Министров Украины от 16.03.2020 № 215 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» в части осуществления перевозок пассажиров в городском автомобильном транспорте и в случае необходимости изменить графики движения на городских автобусных маршрутах общего пользования;

— разместить в транспортных средствах информацию об ограничениях, установленных Постановлением, в части осуществления перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах;

— обеспечить проведение усиленных дезинфекционных мероприятий в транспортных средствах общественного пользования;

— придерживаться рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по недопущению распространения случаев COVID-19 при предоставлении транспортных услуг, предоставляемых Лисичанским горрайонным филиалом ГУ «Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»;

— приостановить перевозку пассажиров городским электрическим транспортом города Лисичанска с 12.00 18 марта 2020 до окончания карантина.