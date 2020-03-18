СМИ: профилакторий «Приволье» не готов к приему на обсервацию по коронавирусу

По информации теркома профсоюза работников угольной промышленности ПАО «Лисичанскуголь», санаторий-профилакторий объединения, находящийся в Приволье, практически не готов к приему заболевшим коронавирусом. Об этом Первой полосе сообщили в Федерации профсоюзов Луганской области.



Там указывают, что в профилактории отключено электричество, что в свою очередь не даст возможность подать воду в корпуса из местной скважины.

Также необходима замена основного отопительного котла.

Долг за питание составляет 265 тыс грн.

Сотрудники учреждения отказываются работать из-за семимесячной задолженности по зарплате.



При этом сообщается, что максимальная загруженность профилактория может составить только 55 человек и только на 1 и 2 этажах, так как 3 и 4 этажи требуют капитального ремонта.



Всего для ремонта и запуска профилактория необходимо около 5 млн грн, но у ПАО «Лисичанскуголь» таких средств нет. Поэтому объединение обращается к ОГА с просьбой рассмотреть возможность финансирования подготовки и запуска профилактория.