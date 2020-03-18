В Луганской области с 1 апреля устанавливается запрет на лов рыбы в период нереста

Управление государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области издало приказ об установлении весенне-летнего нерестового запрета на ловлю водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах Луганской области в 2020 году.

Согласно документу, установлены следующие сроки:

-в реках и их корневых водах — с 1 апреля по 20 мая (включительно)

-в водохранилищах и ставках — с 1 апреля по 10 июня (включительно)

-в придаточных водоемах (озерах, старицах, протоках и т.п.) — с 1 апреля по 30 июня (включительно).

В запрещенный период разрешается любительский лов рыбы в специально определенных участках водных рыбохозяйственных объектов с берега с одной поплавковой или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с обязательным соблюдением суточной нормы вылова и минимального размера рыб согласно Правил любительской и спортивной рыбалки.

Во время нереста запрещены строительные, дноуглубительные, подрывные и другие виды работ, добыча стройматериалов в рыбохозяйственных водных объектах и прибережной полосе, а также передвижение всех плавсредств, кроме судов специально уполномоченных органов на сроки, установленные этим приказом.