В Украине на время карантина приостанавливают призыв на срочную военную службу

В Украине на время действия карантина из-за коронавируса приостановлен призыв на срочную военную службу.
Как сообщили в Службе связей с общественностью Командования Сухопутных Войск ВСУ, соответствующее распоряжение подписал командующий Александр Сырский, передает УНИАН
В сообщении говорится, что военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия.
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«Председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенных местными органами исполнительной власти», — сообщили в командовании.