В Украине на время карантина приостанавливают призыв на срочную военную службу

В Украине на время действия карантина из-за коронавируса приостановлен призыв на срочную военную службу.

Как сообщили в Службе связей с общественностью Командования Сухопутных Войск ВСУ, соответствующее распоряжение подписал командующий Александр Сырский, передает УНИАН

В сообщении говорится, что военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия.