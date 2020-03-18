Денисова призвала международные организации посодействовать в обеспечении ОРДЛО тест-системами на выявление коронавируса

На временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей за прошедшую неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Кроме того, с подозрением на пневмонию — 91 человек. К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости на временно оккупированной территории Крыма отсутствует.

Такую информацию сообщили украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой общественники из ГО «Восточной правозащитной группы».

Так как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19 врачи не могут установить этиологию пневмонии.

«Обращаюсь к международным гуманитарным организациям, которые имеют доступ к указанным территориям обратить внимание на сложившуюся ситуацию, а также способствовать максимальному обеспечению тестами на определение COVID-19, медицинскими препаратами, и средствами личной защиты гражданского населения, а также провести информационную кампанию по недопущению распространения коронавируса», — сообщила Денисова.

Она также призвала наших сограждан, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, быть внимательными к своему здоровью — при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачу и не заниматься самолечением.