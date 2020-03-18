Нардеп из Луганской области Сергей Шахов заболел коронавирусом

Народный депутат из группы «Доверие» Сергей Шахов, который узнал о своем диагнозе, что подтверждает коронавирус , по телефону, и ожидает официального документа из государственного медицинского учреждения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина

«Сегодня позвонили мне из лаборатории и сказали, что подтверждается коронавирус … Если Шахов болен коронавирусом, и я получу документ из лаборатории государственной, что все же я заболел, нет вопросов, буду докладывать каждый день, что происходит с моим организмом», — сказал Шахов в среду днем ​​в Стриме на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, недомогание он почувствовал три дня назад. Шахов отметил, что у него повысилась температура до 38 градусов, он вызвал врачей и сдал анализы на грипп, которые дали отрицательный результат.

«Когда я спросил, есть ли анализы и тест на коронавирус, врачи ответили, что нет. Это была больница» Добробут «. Вызвал на второй день врачей специально, чтобы проверили мои легкие, температуру … В этой ситуации … малина, лимон, и сегодня я чувствую себя уже нормально, температура упала «, — рассказал депутат.

По словам Шахова, он настоял, чтобы у него взяли анализ на коронавирус, и только в среду ему позвонили и сообщили о результатах.

Нардеп сообщил, что сейчас находится дома на карантине, «никого не подпускаю к ​​себе».

В то же время Министерство здравоохранения в среду днем ​​сообщило, что «среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины».

«Проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции», — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, больных с коронавирусной инфекцией в случае легкого течения болезни можно лечить амбулаторно. При необходимости пациента госпитализируют.