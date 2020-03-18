Автостанции на Луганщине временно прекращают работу

С целью повышения уровня безопасности и во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» от 16.03.2020 № 215, в соответствии с пунктом 2, которым запрещено с 12 ч. 00 мин. 18 марта 2020 до 3 апреля 2020 регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении (кроме перевозки легковыми автомобилями) автостанции Луганской области

с 19.03.2020 до 03.04.2020 временно прекращают работу.

Об этом сообщается на странице «Автостанции Луганщины» в ФБ



Телефоны для справок:

0950359133 — ответы на дополнительные вопросы по осуществлению обслуживания на Северодонецкой АС, Лисичанской АС-2, Сватовской АС, Троицкой АС, Кременской АС, Рубежанской АС

0669143033 — ответы на дополнительные вопросы по осуществлению обслуживания на Старобельской АС, Новоайдарской АС, Белокуракинской АС, Новопсковской АС

0950094478 — ответы на дополнительные вопросы по осуществлению обслуживания на Беловодской АС, Меловской АС, Марковской АС, Станично-Луганской АС, Счастьенской АС