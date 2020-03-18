На Луганщине продолжаются работы на автодороге Н-26

Глава Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер проверил состояние работ на дорогах государственного значения, в частности ход ремонтных работ на дороге Н-26, участок км 148 + 000 — 158 + 000. Этот участок дороги Н-26 находится между населенными пунктами Сватово — Мостки. Дорога Н-26 — одна из главных транспортных магистралей Луганщины.

Об этом сообщает пресс-служба САД в Луганской области.

Работы по текущему среднему ремонту выполняет ООО «СК ЕВРОДОР» (г. Днепр) — частный подрядчик, избранный по результатам тендеров, которые провела Служба автомобильных дорог в Луганской области в системе ProZorro.

В настоящее время на участке км 148 + 000 — км 158 + 000 уже проведены работы по фрезерованию старого дорожного покрытия, начата укладка основы органо-минеральной смеси.

Планируется, что через неделю будет завершено устройство основания. По регенерационного слоя покрытия, специалисты-дорожники объясняют, что используется метод так называемой регенерации. Это органо-минеральная смесь из отфрезерованного материала, приготовленного методом холодного ресайклинга на месте, с добавлением щебеночно-песчаной смеси и вяжущих материалов, битумной эмульсии и цемента. Толщина слоя основания составляет 15 сантиметров.

Последующие работы — устройство двух слоев асфальтобетона. Устройство нижнего слоя асфальтобетона начнется после того, как среднесуточная температура будет выше 10 градусов и полного заключения слоя основания, с соблюдением всех технологических норм.

Кроме того, продолжаются работы по планированию обочин и вырубки поросли.

Начальник проведения работ на участке Андрей Гончаров сообщил, что после заключения укрепляющего слоя основания, поверх него укладывается нижний выравнивающий слой крупнозернистого асфальтобетона — 8-10 см, а затем будет — верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) высотой 5 см. Дорожники надеются, что при благоприятных условиях, нижний выравнивающий слой будет положен до 30 марта, а в апреле — верхний слой асфальтобетона.

Стоит отметить, что во время проведения работ дорога не перекрыта, работы ведутся по одной стороне. Безопасность движения обеспечена соответствующими знаками.

Напомним, с 1 марта 2020 Луганщина официально присоединилась к масштабной кампании по восстановлению дорожной инфраструктуры Украины.