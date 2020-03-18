Угонщики авто в Лисичанске хотели разобрать его на запчасти

17 марта, утром, в дежурную часть Лисичанского отдела полиции обратилась местная жительница и сообщила о том, что ночью из гаража неизвестные похитили автомобиль «ЗАЗ-968». Причем автомобиль был еще и без аккумулятора.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области

В течение дня оперативники проводили комплекс мероприятий и уже под вечер они установили и воров, которыми оказались двое местных жителей, и гараж, где они прятали похищенный автомобиль, намереваясь разобрать его на запасные части.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 289 ч. 2 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Похитителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.