Старобельская районная больница получила переносной дыхательный аппарат, 4 пульсоксиметра и 2 мешка Амбу

Старобельская районная больница получила государственную поставку медицинского оборудования в рамках подготовки к борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщила гендиректор Старобельского РТМО Галина Горбаченко, передают «Старобельские новости».

Так, в больницу передали один портативный (переносной) дыхательный аппарат, 4 пульсоксиметра (для измерения насыщения крови кислородом) и 2 мешка Амбу (для облегчения дыхания). Кроме этого, в больнице имеется 8 действенных дыхательных аппаратов (в разных отделениях).

Кроме этого, больница ожидает государственной поставки партии медицинских масок.

Старобельская больница является резервной по области на случай выявления коронавируса. Основные — в Рубежном и Лисичанске.