Гайдай: Рынки будут работать, но только сегодня до конца рабочего дня

Рынки будут работать, но только сегодня до конца рабочего дня, — Сергей Гайдай позволил распродать продукты питания.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.

«Рынки будут работать, но только сегодня до конца рабочего дня. Соответствующее решение и изменения в распоряжение об ограничениях, связанных с предотвращением возникновения заболевания коронавирусом, будут утверждены на заседании комиссии по ТБЧС », — председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай пошел на уступки людям, которые торгуют на продовольственных рынках.



Владельцы рынков не провели соответствующую разъяснительную работу и спровоцировали стихийные акции протеста. Понимая ситуацию, глава области распорядился на один день отсрочить закрытие продовольственных рынков.



Напомним, с сегодняшнего дня, с 18 марта, на Луганщине введены жесткие ограничения: закрываются все места общественного питания, уличная торговля, в частности, на рынках и ярмарках. Ограничено передвижение в маршрутках до 10 человек. Передвижение людей в большом количестве будут контролировать правоохранительные органы.



В штатном режиме работают аптеки, банки, продуктовые магазины, АЗС.