Гайдай: Рынки будут работать, но только сегодня до конца рабочего дня

Рынки будут работать, но только сегодня до конца рабочего дня, — Сергей Гайдай позволил распродать продукты питания.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.
«Рынки будут работать, но только сегодня до конца рабочего дня. Соответствующее решение и изменения в распоряжение об ограничениях, связанных с предотвращением возникновения заболевания коронавирусом, будут утверждены на заседании комиссии по ТБЧС », — председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай пошел на уступки людям, которые торгуют на продовольственных рынках.
Владельцы рынков не провели соответствующую разъяснительную работу и спровоцировали стихийные акции протеста. Понимая ситуацию, глава области распорядился на один день отсрочить закрытие продовольственных рынков.
Напомним, с сегодняшнего дня, с 18 марта, на Луганщине введены жесткие ограничения: закрываются все места общественного питания, уличная торговля, в частности, на рынках и ярмарках. Ограничено передвижение в маршрутках до 10 человек. Передвижение людей в большом количестве будут контролировать правоохранительные органы.
В штатном режиме работают аптеки, банки, продуктовые магазины, АЗС.
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«Жесткий подход к противодействию коронавируса в Китае позволил довольно быстро преодолеть пик распространения вируса, а либеральный в Европе привел к 300-400 смертей ежедневно. Для меня, человеческие жизни и здоровья не измеряются стоимостью килограмма колбасы. Я четко понимаю масштабы угрозы и сделаю все возможное, чтобы не допустить занесение и распространение болезни в Луганской области », — акцентировал он.