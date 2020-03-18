В Станице выделили 360 тысяч гривен на мероприятия по предотвращению занесения и распространения коронавируса

Распоряжением председателя Станично-Луганской райгосадминистрации, путем перераспределения медицинской субвенции, выделено 360 тыс.грн. на мероприятия по предотвращению занесения и распространения на территории Станично-Луганского района острой респираторной болезни вызванной коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба РГА.



Средства будут потрачены на покупку товаров, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни COVID-19.



Также было подготовлено обращение к Станично-Лугаському районному совету о выделении 1 млн. грн. для организации надлежащей работы учреждений и оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни, на приобретение средств индивидуальной защиты согласно Приказу МЗ Украины от 17.02.2020 № 366 «Об утверждении методических рекомендаций расчета количества (запаса) средств индивидуальной защиты необходимых для обеспечения медицинских работников в период вспышки инфекционных болезней с неопределенными путями передачи и инфицирования «