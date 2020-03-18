У стрелявшего в продавщицу в Лисичанске мужчины оказался еще и схрон оружия.ФОТО

Корпуса гранат РГД-5 и Ф-1, пулеметная лента с 40 патронами калибра 7,62 мм, 444 патронов калибра 12,7 мм, 7,62 мм, 5,45 мм, 3 магазина к АК, дымовая шашка, 5 рычагов взвода УРЗ ГМ, 1подсумок — все это обнаружили и изъяли 17 марта оперативники Управления уголовного розыска вместе с сотрудниками Лисичанского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Об этом сообщили в полиции Луганской области

Именно во время проведения досудебного следствия по уголовному производству, открытому в отношении жителя г. Лисичанска, который 15 марта во магазине «Рассвет» выстрелил из пистолета в живот продавщицы и убежал, следователи вместе с оперативниками «вышли» и на этот схрон. Как оказалось, подозреваемый в покушении на убийство и разбойном нападении (статьи 15, 115 и 187 УК Украины) сделал в лесопосадке возле автодороги из города Лисичанска в г.. Горское убежище. где хранил это смертоносное оружие.

По данному факту возбуждено еще одно уголовное производство по статье 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Следователям и оперативникам во время досудебного следствия предстоит выяснить еще много вопросов относительно целей хранения, источников приобретения этих опасных предметов и многое другое.