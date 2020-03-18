Попаснянская районная больница готова к открытию карантинного отделения

По информации главного врача Коммунального учреждения «Попаснянская районная центральная больница» Александра Ковальчука, на сегодняшний день районное учреждение здравоохранения готово, в случае необходимости, к открытию карантинного отделения для лиц, контактировавших с больными коронавирусом. Все работники, которые будут обслуживать пациентов карантинного отделения, прошли соответствующее обучение.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА

Кроме того, во всех медицинских учреждениях района проводится постоянное обработки помещений в соответствии с санитарными требованиями и в наличии все необходимые медицинские расходные материалы. Следует также отметить, что для оказания неотложной медицинской помощи на месте районная больница обеспечена кислородными концентратами.

В случае выявления больного с подозрением на COVID-19, его сразу же будут направлять в областную инфекционную больницу, что в городе Рубежное для получения квалифицированной медицинской помощи, а все, кто контактировал с ним, будут направляться в карантинное отделения Попаснянской районной центральной больницы. Детей же с подозрением на указанное заболевание будут направлять в детскую областную инфекционную больницу в Лисичанске.

Для приема больных с подозрением на COVID-19 семейными врачами в Попаснянском районном центре первичной медико-санитарной помощи обустроили отдельный вход и выделили отдельный изолированный кабинет.

Сейчас все медицинские учреждения работают в штатном режиме и соблюдают требования по предупреждению и предотвращению распространения территорией Попаснянского района коронавируса COVID-19.