На Луганщине полицейские выявили два незаконных игровых заведения

Вчера, 17 марта, полицейские обнаружили подпольный игровой зал,который, несмотря на запрет, пытался начать свою работу в подвальном помещении многоэтажки спального района города Северодонецка.
Об этом сообщили в полиции Луганской области.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции.
Кроме этого, правоохранители выявили игорный зал и в Лисичанске.
Организаторы этого игорного бизнеса пытались «запустить» работу игрового зала, заранее тщательно законспирировав его деятельность. Войти в зал можно было только по определенному паролю и предварительно созвонившись с администратором зала.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и изымают игровое оборудование, а это 13 мониторов и системных блоков. Данный факт будет внесен в ЕРДР по статье 203 УК Украины.
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