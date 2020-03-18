На Луганщине полицейские выявили два незаконных игровых заведения

Вчера, 17 марта, полицейские обнаружили подпольный игровой зал,который, несмотря на запрет, пытался начать свою работу в подвальном помещении многоэтажки спального района города Северодонецка.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции.

Кроме этого, правоохранители выявили игорный зал и в Лисичанске.

Организаторы этого игорного бизнеса пытались «запустить» работу игрового зала, заранее тщательно законспирировав его деятельность. Войти в зал можно было только по определенному паролю и предварительно созвонившись с администратором зала.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и изымают игровое оборудование, а это 13 мониторов и системных блоков. Данный факт будет внесен в ЕРДР по статье 203 УК Украины.

Пол