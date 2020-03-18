Коронавирус в Украине: выявлено 14 больных, 2 умерли

По состоянию на вечер 17 марта в Украине выявлено 14 больных коронавирусом, два человека погибли, еще 12 находятся на лечении.

В течение дня 17 марта подтверждено 7 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе один летальный, сообщает Центр общественного здоровья. Шесть из семи новых случаев зарегистрировано в Черновицкой области, один — в Киевской , передает Суспільне.ua

На Киевщине заболевание выявлено у 44-летнего мужчины, который был за границей. В Черновицкой области коронавирус обнаружили у 33-летней женщины, которая скончалась 16 марта «от сопутствующего заболевания». Больную госпитализировали 14 марта в инфекционное отделение областной больницы в Черновцах. Предварительно, местные врачи говорили, что ее смерть не была связана с коронавирусом.

«Другие больные из Буковины — лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая», — говорится в сообщении Минздрава.

Таким образом, сейчас в Украине по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья получено 14 положительных результатов на коронавирус Черновицкая область — 10, Житомирская — 1, Киевская область — 1 и Киев — 2.

В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 640 образцов.