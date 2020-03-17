На руке было кольцо с чекой от гранаты: в ОРЛО в запертом доме нашли тела двух людей

Во временно неподконтрольном городе Хрустальный (Красный Луч) 16 марта так называемая «полиция» обнаружила в запертом изнутри доме тела двух людей — мужчины и женщины с многочисленными осколочными ранениями.

Об этом сообщает источник в телеграмм-канале «Луганский инсайд».

Выяснилось, что погибшая женщина 1981 г.р. находилась в розыске как без вести пропавшая. Убитым мужчиной оказался ее сожитель 1983 года рождения, проживающий в данном доме.

В ходе проведения «следственных» действий на указательном пальце левой руки мужчины было обнаружено кольцо с чекой от гранаты (предположительно Ф-1).

Смерть мужчины и женщины наступила около двух недель назад.