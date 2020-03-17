Укрэнерго начинает испытания оборудования на подстанции «Кременская»

Укрэнерго начала индивидуальные испытания оборудования на новой подстанции (ПС) 500/220 кВ «Кременская». В частности, 16-18 марта 2020 продлятся испытания под рабочим напряжением оборудования кабельно-воздушных линий (КПЛ) 220 кВ Кременская-Юбилейная №1 и №2, комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 220 кВ и других элементов оборудования подстанции.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго»

В результате будут проведены наладочные работы релейной защиты, разработаны схемы и инструкции по использованию оборудования и тому подобное. Испытания проходят в соответствии с письмом производителя оборудования КРУЭ 220 кВ компании «Hyosung Corporation».

Также сейчас отключены ВЛ 500 кВ Донская-Донбасская для сооружения мероприятий и ее подключения к КРУЭ 500 кВ ПС «Кременская». Эти работы будут продолжаться до 15 апреля. Параллельно выполняются работы по подключению, наладке вторичных цепей защит и автоматизированной системы управления технологическими процессами SCADA.

«Первые испытания оборудования идут по плану. Их второй этап должен пройти 15-17 апреля: будет испытано оборудования КРУЭ 500 кВ и автотрансформатора (АТ) 500/220/35 кВ. Завершение строительства ПС «Кременская» и всех пусконаладочных работ запланировано на конец мая 2020 года », — отметил директор по эксплуатации и развитию сети НЭК« Укрэнерго » Алексей Брехт.

Напомним, что строительство ПС «Кременская» началось в 2017 году, его стоимость составляет 1,3 млрд грн. ПС «Кременская» значительно повысит надежность энергоснабжения севере Луганской области для бытовых потребителей и промышленных объектов Донбасского региона. Кроме этого, она позволит синхронизировать систему электроснабжения севере Донбасса, которая сейчас работает в режиме «острова», с ОЭС Украины.