Из Днепра в Крым с комфортом!

Поездки в Крым из Днепра никогда не утратят своей актуальности, ведь полуостров всегда был и остается местом для отдыха и новых впечатлений! Уникальный климат и природа, исторические памятники архитектуры, экстремальные виды спорта, возможность отдохнуть всей семьей – все это привлекает множество туристов каждый год. Однако, сейчас добраться в Крым из Днепра непросто – делать это нужно с пересадками, что порождает множество сопутствующих проблем. Наша компания решила этот вопрос, запустив регулярные прямые рейсы в множество крымских городов. Вам не нужно переходить границу пешком или пересаживаться с автобуса на автобус. Несколько часов в пути – и вы уже на месте!

Поездки из Днепропетровска в Крым на комфортабельных автобусах

Наши пассажирские перевозки Днепр – Крым являются регулярными – не зависимо от сезона или погоды. Вы можете быть уверены, что запланированная поездка состоится в любом случае. Наши маршруты охватывают все туристические направления, пролегают через другие населенные пункты. Таким образом, вы можете добраться в любую точку Крыма за несколько часов. Пассажирские перевозки в Крым из Днепропетровска осуществляются в такие города:

· Судак,

· Феодосия,

· Севастополь,

· Ялта,

· Симферополь,

· Керчь,

· Евпаторий,

· Джанкой,

· Чонгар.

Подробный маршрут по каждому направлению вы можете легко найти на сайте. Жители городов, через которые едет наш автобус, также могут забронировать место для поездки в Крым.

Нашим пассажирам мы предлагаем доехать в Крым из Днепра с такими преимуществами:

· Вы быстро доедете до места назначения – за несколько часов.

· Не нужно договариваться с несколькими людьми, готовиться к пересадке на границе.

· Не нужно переходить границу пешком, стоять на солнце или мерзнуть зимой.

· Мы не опаздываем, наши автобусы отправляются и прибывают вовремя.

· Наши водители – опытные и аккуратные, автобусы компании никогда не попадали в ДТП.

· Все автомобили регулярно проходят технический осмотр.

· Каждый автобус Днепропетровск – Крым оснащен всем необходимым для комфорта: кондиционер, система отопления, возможность зарядить гаджеты. У нас – просторный салон и большое багажное отделение.

Кроме того, мы предлагаем приемлемые цены на билеты, что позволит спланировать даже недорогой отдых. Мы отправляемся в дорогу как летом, так и зимой – не зависимо от погоды. При этом, количество рейсов в туристический сезон увеличивается из-за высокого спроса.

Перед поездкой обратите внимание на то, что есть определенные правила пересечения границы, с подробностями которых вы можете ознакомиться у нас на сайте.

История: dnepr-krym.com