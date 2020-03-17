5 распространенных ошибок при лечении прыщей

Давайте сегодня рассмотрим некоторые распространенные ошибки при лечении прыщей.

Ошибка № 1 — Выдавливание прыщей

Не трогайте свое лицо, как бы заманчиво это ни было. Есть действительно веская причина, почему вы постоянно слышите этот совет. Прикосновение и выдавливание прыщей сделает их только хуже.

Внутри каждого красного воспаленного прыщика есть гной, который является инфекционным веществом. Гной образуется, когда поры воспаляются бактериальными отходами.

Выдавливание повреждает поры и распространяет инфекцию в окружающую область. Вследствие этого вы можете получить больше прорывов, чем у вас было изначально. Или вы можете усугубить воспаление, увеличивая время заживления.

Выдавливание может также привести к образованию или ухудшению рубцов, которые уже начали формироваться.

На вынос — не трогай лицо и не выдавливай прыщи!

Ошибка № 2 — Чрезмерное очищение

Очищение, выполняемое дважды в день утром и вечером, достаточно. Более того, чрезмерным очищением вы рискуете сделать две вещи со своей кожей:

1.) Удаление необходимых липидов. Поверхностно-активные вещества в моющих средствах собирают масло помимо грязи и пота. Удаление слишком большого количества масла нарушает барьерную функцию.

Найдите чистящее средство, которое не оставляет ощущение стянутости или сухости кожи. Если это так, то, скорее всего, в моющем средстве присутствуют сильные сульфаты, которые слишком сильно очищают.

2.) Дать сигнал сальным железам для большего производства масла. Если из пор удаляется слишком много масла, сальные железы реагируют, производя БОЛЬШЕ масла, чтобы восполнить его недостаток. Не очищайте лицо более двух раз в день, только если вы не тренируетесь. (После энергичных упражнений, это хорошая идея, чтобы смыть грязь и пот).

Чтобы справиться с надоедливым блеском в течение дня:

Промокните лицо салфеткой, чтобы впитать лишнее масло.

Промойте лицо прохладной водой (чистыми руками) и вытрите его бумажным полотенцем. Это обеспечит некоторое временное облегчение.

Выбирайте увлажняющие крема и косметику с впитывающими масло ингредиентами.

Вы должны сохранить свою барьерную функцию. Это одно из важнейших правил ухода за кожей. Сильная барьерная функция предотвращает многие проблемы.

На вынос — не очищайте лицо более двух раз в день. (Но очищайте больше, если вы вернулись после спортзала).

Ошибка № 3 — Неправильно увлажняете, особенно если у вас жирная кожа

Кожа нуждается в увлажнении (вода). Даже если у вас жирная кожа, вам все равно нужно ее увлажнять. Проблема со словом «увлажняющий», который является двусмысленным термином. Есть два способа увлажнения кожи:

помочь сохранить воду;

дать ей масло.

Всем нужна вода. Но не всем нужно масло. Так что даже если у вас жирная кожа, вам все равно нужно обеспечить коже увлажнение.

Зачем нужна гидратация, если мы пьем много воды? Потому что вода постоянно испаряется с кожи. Особенно в сухом климате или отапливаемом помещении. Поэтому кожа нуждается в постоянном пополнении водой.

Продукты для ухода часто содержат увлажняющие компоненты, которые помогают удерживать воду. Это замедляет испарение. Кожа становится более влажной, если она дольше удерживает воду.

Если вы не увлажняете кожу, она обезвоживается, что ставит под угрозу вашу барьерную функцию и может привести к всевозможным проблемам, включая появление прыщей.

Вы можете увлажнить кожу, используя увлажняющий тоник или безмасляный увлажняющий крем. Безмасляный продукт обеспечивает увлажнение без липидов.

Жирная кожа все еще нуждается в липидах

Если у вас жирная кожа, вы можете также использовать масло для лица, богатое омега-3 и омега-6, или добавить несколько капель масла в безмасляный увлажнитель.

Может показаться нелогичным использовать масло на жирной коже, но масло для лица (сделанное из растительных масел, богатых омега-3 и омега-6) дает коже незаменимые жирные кислоты, которые укрепляют кожный барьер.

Масло, которое вырабатывает ваша кожа, — это кожное сало, в состав которого входят жирные кислоты, отличающиеся от жирных кислот, которые содержатся в растительных маслах. Когда ваша кожа лишена липидов (т. е. они были удалены жесткими моющими средствами или чрезмерным очищением), это компенсирует недостаток, производя больше масла.

Добавление незаменимых жирных кислот поддерживает барьерную функцию в равновесии. Когда она находится в балансе, с меньшей вероятностью вырабатывается избыток кожного сала. Попробуйте капли масла, чтобы увидеть, станет ли ваша кожа менее жирной. Чрезмерно жирная кожа может быть признаком нарушения баланса. Но не ожидайте, что это остановит жирность, которая является состоянием, модулируемое гормонами.

Существует много видов растительных масел. Некоторые обладают противомикробными или противовоспалительными свойствами, которые хороши для жирной или склонной к акне кожи. Масло чайного дерева является примером.

Сейчас на рынке появляется все больше масел для лица, и некоторые из них подходят для жирной кожи. Проверьте этикетку, но будьте готовы к экспериментам. Хотя масло может претендовать на то, что оно подходит жирной кожи, оно может не работать на вас правильно.

Примечание для людей с нормальной, сухой или комбинированной кожей:

Прыщи и жирная кожа часто идут рука-об-руку. Но вы все равно можете получить прыщи, если у вас нормальная или сухая кожа. Взрослые прыщи очень распространены у женщин (даже если в период полового созревания их не было). Этот вид прыщей происходит из-за колебания гормонов.

Если вы испытываете прорывы, используйте безмасляный увлажнитель на участках прорывов. Вы можете продолжать использовать свой обычный увлажняющий крем на остальной части лица.

На вынос — не забудьте про увлажняющий крем.

Ошибка № — Не отшелушиваете

Прыщи — это проблема, состоящая из трех частей (бактерии + масло + избыток мертвых клеток), которая приводит к воспалению. Большинство людей понимают необходимость избавления от бактерий и избытка масла. Но третья часть — отшелушивание — часто упускается из виду.

Пилинг расшатывает отмершие клетки и ускоряет их удаление. Он выполняет 3 вещи:

1) Избытку кожного сала легче попадать из поры на поверхность кожи. Если поверхность заблокирована слоем мертвых клеток, кожное сало остается в ловушке внутри поры.

2) Отшелушивающий ингредиент, такой как салициловая кислота, «вытягивает» пробку, «сметает» ее в забитой поре и ослабляет.

3) Микрокомедоны постоянно образуются внутри нижней части пор. В конечном итоге они становятся комедонами, папулами или пустулами. АГК удаляет эти поры, препятствуя дальнейшему развитию микрокомедонов.

Если вы испытываете постоянные вспышки или угревую сыпь, используйте отшелушивающее очищающее средство, тоник или сыворотку каждый день или каждые несколько дней. Это поможет сохранить ваши поры чистыми. Регулярное отшелушивание очистит от мертвых клеток и затвердевшего кожного сала, которые накапливаются внутри поры.

Есть и другие отшелушивающие ингредиенты, кроме салициловой кислоты, которые хороши при прыщах. Гликолевая кислота хорошо работает, кроме того, она проникает в самые глубокие из всех АГК, но она также является самой раздражающей. (Не рекомендуется для чувствительной кожи.) Еще одна хорошая миндальная кислота — нежная АГК с антибактериальными свойствами (подходит любому типу кожи).

На вынос — отшелушивайте кожу с помощью салициловой кислоты или альфа-гидроксикислоты, такой как гликолевая или миндальная кислоты.

Ошибка № 5 — Использование комедогенных средств

Средства по уходу за кожей и косметика могут содержать комедогенные ингредиенты, которые являются жирными смягчающими или масляными ингредиентами. Они забивают поры и ухудшают существующие прыщи. Их воздействие на кожу такое же, как и выработка слишком большого количества кожного сала. Кроме того, некоторые из этих ингредиентов раздражают стенки пор, что усиливает воспаление.

Комедогенные ингредиенты часто встречаются в продуктах по уходу для сухой или зрелой кожи и в качестве основы для макияжа. Но они могут быть в любом продукте. Вам нужно внимательно посмотреть список ингредиентов или найти «некомедогенный» на этикетке.

На вынос — читайте этикетку продукта!

Если вышеперечисленные советы вам не помогли и вы продолжаете страдать от прыщей, обратитесь в киевский центр “DellaRoss”. Сертифицированные врачи-косметологи подберут лечение, которое сможет обеспечить вам чистую кожу и разработают стратегии ухода для предотвращения будущих вспышек.