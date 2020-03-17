Горсовет Рубежного: с 12 по 17 марта госпитализировали 5 граждан с подозрением на коронавирус

За период с 12 марта по 17 марта 2020 года в инфекционное отделение Рубежанской центральной городской больницы были госпитализированы 5 человек с предварительным диагнозом: подозрение на COVID-19.

Об этом сообщили в Рубежанском городском совете

Трем пациентам диагноз был исключен сразу при поступлении (1 пациенту выставлен диагноз — острый гастроэнтерит, 2 — ОРВИ).

Два пациента с диагнозом ОРВИ, COVID-19? получили лечение, оба обследованы в вирусологической референс-лаборатории ЦОС Минздрава на SARS — COV-2.

У одной пациентки результат обследования материала на SARS — COV-2 — отрицательный, окончательный диагноз: ОРВИ, выписана по выздоровлению 16 марта.

Во второй пациентки материал еще находится в работе, самочувствие удовлетворительное.