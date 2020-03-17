Рада временно на период карантина отменила обязательную верификацию для ВПЛ: все подробности. ИНФОГРАФИКА

Верховная Рада Украины на время карантина решила временно не применять для внутренне перемещенных лиц необходимость подтверждать присутствие на подконтрольной правительству Украины территории, чтобы украинцы могли сохранить справку о постановке на учет ВПЛ и беспрепятственно после карантина получить начисленные пенсии и социальные выплаты.

За соответствующий законопроект N3219 в целом проголосовали 344 депутата, сообщается на странице МинВОТ в ФБ.

В обычное время переселенцы должны подтверждать свое фактическое присутствие на подконтрольной территории, иначе через 60 дней они могут быть лишены справки о постановке на учет ВПЛ. Однако, законодательством предусмотрено, что при обоснованных причинах норма об обязательном подтверждении присутствия не применяется. С сегодняшнего дня, введение карантина отнесено к форс-мажорным обстоятельствам.

Таким образом, сегодня на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены Верхрвна Рада запретила:

отмену действия справки о постановке на учет ВПЛ на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает разумные основания полагать, что ВПЛ вернулась к месту постоянного проживания;

остановка Ощадбанком расходных операций по текущему счету ВПЛ при отсутствии прохождения физической идентификации;

осуществление контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания / пребывания.

Напомним, МинРеинтеграции инициировало на момент введения карантина временно не применять для ВПЛ необходимость подтверждать присутствие на подконтрольной территории, чтобы украинцы могли сохранить статус ВПЛ и спокойно после карантина получить начисленные пенсии и соцвыплаты.

Введение ограничительных мер в отношении передвижения через КПВВ осуществляется с целью сохранения здоровья.

Временное закрытие КПВВ не только уменьшит поток возможно инфицированных граждан Украины из КПВВ, но и позволит их защитить. В первую очередь — пожилых людей, для которых коронавирус является наиболее опасным.

«Пенсионерам нет необходимости подавать дополнительные заявления, объяснения о невозможности прохождения верификации. Банковские карты не будут блокироваться, все средства будут начисляться в полном объеме. Призываю всех не покидать свои дома без крайней необходимости. Если вы направляетесь в супермаркеты, подумайте о пожилых соседях, проявите заботу и помогите, чтобы пожилые люди не подвергались опасности, ведь именно они в группе риска », — отметил вице-премьер-министр Алексей Резников

Доступная инфографика по данному вопросу — от БФ «Право на защиту»